Политика разворачивания мигрантов продолжится

Литва пока не намерена отказываться от политики разворачивания мигрантов, говорит вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

«Отказаться от политики разворачивания сейчас мы не можем, возможно, в будущем, несмотря на то что поток (мигрантов. – Ред.) уменьшился. Он спокойно может быть направлен. Есть цифры из ведомств о тысяче мигрантов, которые ждут любого повода», – сказал А. Абрамавичюс на заседании парламентского Комитета по правам человека.

Вице-министр и глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас представили на заседании комитета обзор сделанных агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex рекомендации относительно действий пограничников на границе с Беларусью.

По словам главы СОГГЛ, в течение всего периода с начала июля, когда началось проведение операции быстрого реагирования у границы с Беларусью, СОГГЛ получила от Frontex 30 сообщений о серьезных инцидентах.

«С проведением в жизнь и применением превентивных мер связано 27 из этих сообщений. Эти рапорты рассматриваются в соответствии с правилами, которые утверждены решением исполнительного директора Frontex», – сказал Р. Любаевас.

Окончательный отчет будет представлен руководству Frontex, странам, которые упомянуты при расследовании инцидентов, руководящему совету, в состав которого входит и глава СОГГЛ.

«Если говорить об окончательном отчете, то на сегодняшний день можно сказать, что почти все эти инциденты исчерпаны. Также констатировалось, что возможны нарушения основных прав в Литве, однако я еще раз хочу напомнить, что у агентства Frontex нет мандата давать оценку действиям государств-членов и устанавливать, были ли допущены государствами-членами нарушения», – сказал руководитель пограничного ведомства.

По данным СОГГЛ, на границе Литвы с Беларусью за период с августа было развернуто более 8,1 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могли быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

Кроме того, Литва намерена продлить совместную с агентством Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex операцию на границе с Беларусью, говорит Р. Любаевас.

«В принципе мы планируем продлить совместную операцию у литовско-белорусской границы. Она была спланирована до конца января, с февраля эта операция будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться угроза у границы с Республикой Беларусь и у внешней границы Евросоюза и Беларуси», – сказал он.

По его словам, когда будет дана оценка, что риска больше нет, операция будет остановлена или отменена.

Агентство Frontex в ноябре прошлого года завершило продолжавшуюся четыре с половиной месяца операцию быстрого реагирования.

С 1 декабря началась операция «Гибкая оперативная деятельность». Осуществлять ее было намечено до конца января.

В этой миссии Frontex на границе Литвы работает около 40 пограничников ЕС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ