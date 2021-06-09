Политики должны быть бдительны к провокациям, И. Шимоните о беседе Ж. Павилёниса

Политики должны быть бдительными в связи с возможными провокациями, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после публикации записи разговора российских провокаторов с председателем Комитета сейма Литвы по иностранным делам (КИД) Жигимантасом Павилёнисом.
Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ж. Павилёнисом весной этого года, притворившись проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись разговора обнародована во вторник.
«Я точно не слушала сам разговор, но считаю, что это урок всем политикам о том, что в беседе с собеседниками следует быть уверенными в том, с кем идет беседа, особенно с учетом того, что есть риск провокаций по причине жесткой позиции властных органов и отдельных политиков в отношении режима Кремля или режима А. Лукашенко», – заявила И. Шимоните на пресс-конференции в среду.
В этой видеозаписи Ж. Павилёнис призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, называет президента «символическим».
И. Шимоните сказала, что не хочет оценивать слова, которые сама не слышала, однако отметила, что бывают всякие комментарии политиков друг о друге и о ситуации».