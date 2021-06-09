Политики должны быть бдительны к провокациям, И. Шимоните о беседе Ж. Павилёниса

«Я точно не слушала сам разговор, но считаю, что это урок всем политикам о том, что в беседе с собеседниками следует быть уверенными в том, с кем идет беседа, особенно с учетом того, что есть риск провокаций по причине жесткой позиции властных органов и отдельных политиков в отношении режима Кремля или режима А. Лукашенко», – заявила И. Шимоните на пресс-конференции в среду.

В этой видеозаписи Ж. Павилёнис призывает собеседника не обращать внимания на точку зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, называет президента «символическим».

И. Шимоните сказала, что не хочет оценивать слова, которые сама не слышала, однако отметила, что бывают всякие комментарии политиков друг о друге и о ситуации».