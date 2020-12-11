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Политики Литвы призывают включить в «закон Магнитского» коррупционные преступления

Фото pixabay.com

В связи с принятием Евросоюзом (ЕС) «закона Магнитского» инициировавшие его политики призывают расширить объемы санкций, включив в закон и коррупционные преступления. 

 «ЕС применяет санкции только к нарушителям прав человека, и этого недостаточно. Очень важно, чтобы санкции применялись и к клептократам», — сказал на пресс-конференции в сейме политический активист Уильям Браудер. 

По словам члена Европарламента (ЕП), либерала Пятраса Ауштрявичюса, поправок о расширении санкций будут добиваться. Он не сомневается, что раньше или позже они будут приняты. Эти поправки пользуются широкой поддержкой среди членов разных фракций ЕП. 

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«Вообще ЕС должно быть стыдно, что в своем первом правовом акте он не упомянул эти преступления. Они составляют большую часть преступлений автократических, недемократических режимов. Таких режимов, которые обогащаются, воруют и грабят своих людей. И, кстати, инвестируют часть этих денег в ЕС», — сказал политик. 

По его словам, ЕС следует пересмотреть этот закон. Однако это намечено сделать лишь в 2023-2024 годах.

По словам председателя Комитета по иностранным делам сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса, предстоит серьезная работа и внутри страны. Нужно собрать данные о нарушениях прав человека и других нарушениях, которые убедили бы европейских коллег. Этим предстоит заняться новым министрам иностранных дел и внутренних дел. 

У. Браудер отметил, что принятые санкции очень важны. Люди, причастные к убийству Сергея Магнитского, активно пользуются возможностью держать свое имущество за рубежом. Он также призвал добиваться, чтобы «законы Магнитского» были приняты в максимально большом числе государств мира. 

Политик также поблагодарил Литву, которая направила Европе четкий месседж о том, что ей не следует бояться России. 

«Уж если вы не боитесь России, то и ЕС не должен ее бояться», — сказал У. Браудер. 

«Европейским законом Магнитского» называется принятый в понедельник ЕС режим правозащитных санкций. Он вступает в силу с 10 декабря. 

В отличие от уже введенных ЕС санкций для некоторых стран новый режим будет носить «тематический», а не «географический» характер. Брюссель сможет наказывать нарушителей прав человека во всем мире, независимо от их гражданства и места жительства. 

Новый санкционный режим позволит заморозить имущество лиц и организаций, ответственых за грубые нарушения прав человека. Также запретит выдавать визы ЕС таким физическим лицам. 

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