Политики ждут ответов Банка Литвы по Finolita Unio

«Я просто не знаю деталей, эти вопросы, но не только конкретного субъекта, а вообще вопросы превенции отмывания денег я собираюсь обсудить с БЛ и Службой расследований финансовых преступлений (СРФП). На этой неделе», — сказала журналистам в сейме премьер Ингрида Шимоните, отвечая на вопрос о случае с Finolita.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас подчеркнул, что при оценке финтех-сектора страны нужно видеть не только число предприятий, но и качество их деятельности.

«Нужно признать, что такие новости не делают чести Литве. (…) Мы обсудим это с БЛ на ближайших заседаниях комитета», — сказал BNS М. Маяускас.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас сказал, что случай с Finolita Unio в течение двух или трех ближайших недель будет обсуждаться и в этом комитете.

«Комитет обязательно обратит внимание. Факт, что мы должны учитывать, что финтех-сектор, хотя и придает разные новые возможности экономике и бизнесу, но должен соответствовать и интересам национальной безопасности. Хотелось бы, чтобы БЛ критично оценил ситуацию, самокритично, и чтобы у него были вполне четкие инструменты, которые позволяли бы проверять, соответствует ли появление того или иного предприятия в Литве интересам нацбезопасности», — объяснил BNS Л. Касчюнас.

Он подчеркнул, что надзор за финтех-предприятиями относится к компетенции и сфере ответственности БЛ, поэтому он должен дать ответы на вопросы, свое видение ситуации такде должна предоставить и СРФП.

Входящий в Смешанную группу членов сейма бывший премьер Альгирдас Буткявичюс сказал, что БЛ располагает всеми инструментами для наблюдения и контроля за финтех-предприятиями, поэтому информация о Finolita Unio удивила.

«Довольно странно, что так неожиданно вышел в публичное пространство случай с отмыванием денег и с такой большой суммой. И вопрос, когда это отмывание денег началось — только ли в 2020 году или было и в прежние годы. Тогда вопрос к Департаменту надзора БЛ, так как в его обязанность входит контроль всех финансовых учреждений, почему этому аспекту не дали оценки или просмотрели», — сказал BNS А. Буткявичюс.

Член парламентского Комитета по аудиту, бывшая министр финансов, социал-демократ Раса Будбергите подчеркнула, что обнародованная Financial Times история с Finolita Unio нанесла еще один удар по репутации Литвы.

«Мы ждем выводов БЛ как надзорного ведомства, но очень неприятно, что в Литве действовало это сингапурское предприятие, наносящее сейчас репутационный урон государству», — сказала Р. Будбергите BNS.

Портал Financial Times, сообщивший о роли Finolita в скандале Wirecard, утверждал, что через литовскую компанию в целом было совершено около 100 млн евро платежей, которые оказались в поле зрения немецкой правоохраны.

Источники FT утверждают, что до первого квартала 2020 года сингапурская компания Senjo, которая является акционером Finolito Unio, взяла у Wirecard в кредит около 350 млн евро.

В понедельник ЦБ подтвердил BNS факт расследования, связанного с Finolita Unio, которое проводится с осени прошлого года. Директор Службы надзора за финансовыми рынками БЛ Екатерина Говина сказала, что расследование ведется с ранней осени 2020 года, а решения будут обнародованы в скором времени.

В свою очередь, глава Finolita Данас Олешкявичюс в понедельник сказал, что компания отмежевалась от своего акционера. Хотя формально сингапурское предприятие все еще является акционером Finolita, его неимущественные права переданы бывшему администратору по банкротству банков Snoras и Ukio bankas — Valnetas.

Wirecard в прошлом году была объявлена неплатежеспособной, когда выяснилось, что на ее счетах недостает 1,9 млрд евро, которые, по всей видимости, не существуют, а аудиторы указали, что обнаружили «сложное мошенничество».