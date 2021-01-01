Знакомьтесь – это наша новая питомица, малышка Полли. Ее прежние хозяева не заботились надлежащим образом о ней и ее братике Найте, поэтому оба малыша прибыли к нам и уже находятся в безопасности.

Ищем для обоих щенят ответственных и любящих хозяев. Наш тел. 8 605 33452.

Хоть в мире животных не принято отмечать Рождество, однако они не против присоединиться к людям, чтобы вместе отпраздновать это светлый праздник. К тому же существует поверье, что они могут говорить в это время. Тогда они рассказали бы, как страшно бездомным животным терпеть лишения на улице, а домашним животным, которых на улицу выбросили хозяева, – как тяжело испытать предательство и жестокость. Мы хотим пожелать, чтобы в Новом году как можно больше животных обрели по-настоящему любящих и ответственных хозяев и как можно меньше братьев наших меньших оказались на улице, испытывая лишения и жестокое обращение со стороны людей.

Команда «Лесе».