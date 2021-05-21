Полмиллиарда — пострадавшим от COVID-19

По данным Банка Литвы, эти средства способствовали сокращению экономического спада. По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, несмотря на строгие карантинные ограничения, ВВП и заработная плата в стране выросли, а чрезвычайно высокий уровень зарегистрированной безработицы в прошлом году начал снижаться.

Министр также отметила, что, несмотря на снятие карантинных ограничений, госпомощь продолжает предоставляться.

«Мы уже планируем государственную помощь жителям страны, пострадавшим от COVID-19, и после окончания карантина», – добавила она.

Поддержка работников

Если работодатели не могут обеспечить работу во время карантина, то они могут объявить простой для сотрудников. В настоящее время количество компаний, заявивших о простоях, составляет 9,6 тысячи. В этом году субсидии на простой уже выплачены 22,5 тысячи работодателей и 141,5 тысячи работников. В общей сложности они достигли 207 миллионов евро.

Большая часть субсидий досталась тем, кто работал в торговле, сфере услуг по проживанию и питанию, а также на производстве. Новая модель поддержки при простоях помогла компаниям, наиболее пострадавшим от COVID-19, сохранить рабочие места, а сотрудникам – не потерять доход.

Помощь самозанятым

В этом году почти 65 тысяч самозанятых получили государственную помощь в размере около 71,6 миллиона евро. Была оказана помощь тем самозанятым лицам, деятельность которых была ограничена во время карантина и которые были внесены в список лиц, затронутых ограничениями COVID-19.

Чаще всего за помощью обращались самозанятые в парикмахерских, салонах красоты и соляриях, а также продавцы непродовольственных товаров, перевозчики, работники автомастерских или работники в сфере физической культуры.

Пособие по поиску работы

В этом году более 46 тысяч человек получили пособие по поиску работы в размере 212 евро. В результате людям, потерявшим работу, заплатили в общей сложности 29 миллионов евро.

Подать заявление на пособие по поиску работы могут лица, потерявшие работу не ранее чем через три месяца после объявления экстремальной ситуации или карантина. Для получения пособия по поиску работы необходимо зарегистрироваться в Службе занятости и получить статус безработного.

В Литве в настоящее время — карантин, который продлен до начала лета.

Пособие по болезни

Жители страны могут получать пособие по болезни не только в случае самоизоляции или болезни, но и при уходе за больным членом семьи. В настоящее время около 13,3 тыс. жителей имеют листки нетрудоспособности из-за COVID-19. У 6 тысяч человек — листки нетрудоспособности по уходу за членом семьи, тогда как в январе таких было почти 17 тысяч. Но это почти в шесть раз меньше, чем во время первого карантина.

На пособия по болезни, связанные с пандемией COVID-19, в этом году потребовалось более 46 миллионов евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ