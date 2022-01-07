Полное погружение в морские глубины

14 января в кинотеатрах выйдет новый приключенческий мультфильм «Волшебная арка».

В центре сюжета мультфильма маленький, но храбрый дельфиненок по имени Дельфи. Он мечтает вступить в Гвардию дельфинов, где служат сильнейшие представители его вида. К тому же малыш влюблен в прекрасную особу. Однако Мия является дочерью мэра, поэтому не обращает на него никакого внимания. Окружающие напрочь отказываются замечать Дельфи, в результате чего он решает отправиться на поиски Волшебной арки. С ее помощью можно изменить собственный внешний вид. Однако артефакт попадает в руки злодея. А это отличный повод для злобных, коварных мурен создать свою непобедимую армию и покорить город, которые не дает им покоя. Справиться с такой угрозой может только настоящий герой, и дельфин Дельфи уж точно не считал себя готовым к большим свершениям… Сможет ли Дельфи спасти родной город, попасть в гвардию дельфинов и покорить сердце Мии?

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