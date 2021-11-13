Полномасштабная реконструкция аэродрома Вильнюсского аэропорта подходит к концу

Фото ltou.lt

Самый крупный в истории аэропорта проект по реконструкции инфраструктуры, интенсивно проводимый на аэродроме Вильнюсского аэропорта последние три года, подходит к своему завершению. По планам, реконструкция завершится в конце нынешнего года. После проведения всех подрядческих работ, наиважнейшие из которых – реконструкция нового северного перрона и продление рулежной дорожки F – вырастет эффективность управления авиалайнерами на перроне, будет снижено количество выбросов СО2 и твердых частиц, также общее потребление электроэнергии для нужд аэропорта.

Руководитель департамента Операций и инфраструктуры аэропортов Литвы Дайнюс Чюплис /Dainius Čiuplys/ утверждает, что внедрение постоянных (экологичных) решений во время проведении важных работ по обновлению инфраструктуры является приоритетной задачей.

«Ответственное и устойчивое развитие – это то, чем мы руководствуемся уже не первый год, поэтому верим, что с помощью современной инфраструктуры сможем значительно быстрее совершить желаемый прорыв в сфере экологичности и основательно снизить выбросы СО2, нежели озвученные цели в масштабах аэропортов Европы по программе «Net Zero», – говорит Д. Чюплис /D. Čiuplys/.

Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома Вильнюсского аэропорта составляет более 36 млн. евро (без НДС). Около 40 проц. всех работ по программе финансируется из инвестиций фондов Европейского Союза. Большая часть подрядческих работ была выполнена компанией подряда «Kauno tiltai», другую часть работ по реконструкции осуществила строительная компания «Fegda».

Что сделано: основные работы по защите окружающей среды

Одна из наиболее важных частей реконструкции аэродрома Вильнюсского аэропорта – обустройство нового северного перрона. На перроне, находящемся в северной части, уложено новое асфальтовое покрытие, появилась разметка парковочных мест, внедрено экономичное освещение и более эффективный сбор поверхностных стоков. После обновления северного перрона и укладки нового асфальтового покрытия, повысится безопасность маневрирования авиалайнеров, вместе с тем снизится шумовое загрязнение, также выбросы СО2 и твердых частиц.

Большое влияние не только на эффективность и безопасность операций, но и на снижение выбросов СО2 окажет реконструкция рулежной дорожки F и ее продление параллельно взлетно-посадочной полосе, что позволит авиалайнерам быстрее оказаться в нужном месте на перроне.

По подсчетам, лишь модернизация системы освещения на аэродроме позволит сэкономить около 20 проц. электроэнергии. В различных местах перрона были смонтированы специализированные подземные аппараты электропитания авиалайнеров (GPU), которые также позволят снизить потребность в обслуживающем авиалайнеры транспорте, как и его выбросы СО2.

Уже в 2022 г. планируется постройка завода по переработке стоков от противооблединительной обработки самолетов, необходимые технические решения для этого уже выполнены. Планируется, что в будущем использованные вещества обработки лайнеров от обледенения (собранная жидкость) будут собираться и перерабатываться.

После реконструкции находящихся в южной части аэропорта двух рулежных дорожек, прокладки параллельной рулежной дорожки рядом с уже имеющейся взлетно-посадочной полосой, путь рулежки авиалайнеров и количество выбросов СО2 снизятся примерно вдвое.