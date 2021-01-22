Половина стран ЕС за санкции РФ в связи с арестом А. Навального – Науседа

«В этом смысле ждем предстоящего в следующий понедельник совещания министров иностранных дел, на котором может быть рассмотрена возможность санкций», – сказал он.

По его словам, к ситуации с задержанием А. Навального «нельзя относиться терпимо», она сигнализирует о том, что оппозиционный деятель надолго может быть лишен свободы.

«Та информация, которая до нас дошла, свидетельствует о том, что человека намерены заточить в тюрьму на долгие годы. Это совершенно не соответствует духу тех отношений, которые должны складываться между Евросоюзом и Россией, США и Россией. Поэтому мы должны быть принципиальными и не кутать слова в вату: то, что происходит неприемлемо», – заверил Г. Науседа.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина, так как нарушил условия, назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году. Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.

Сразу же после задержания известного российского оппозиционера главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обнародовали совместное заявление и призвали ЕС «рассмотреть введение ограничительных мер».