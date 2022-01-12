Половина Западной Европы заразится COVID в течение полутора месяцев — ВОЗ

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В ВОЗ констатируют сверхбыстрое распространения штамма коронавируса Омикрон. Так, в первую неделю нового года в Европе зарегистрировали более семи миллионов новых случаев заражение Омикроном. Об этом сообщил директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге, сообщает AP.

При этом число случаев заражения штаммом Омикрон более чем удвоилось всего за две недели.

Клюге процитировал оценки Института показателей здоровья Вашингтонского университета, согласно которым, по прогнозам, половина населения Западной Европы будет инфицирована COVID-19 в ближайшие шесть-восемь недель.

«Омикрон двигается быстрее и шире, чем любой (предыдущий) вариант, который мы видели», – сказал он.

Клюге призвал страны Европы ввести обязательное использование масок в помещении и уделить приоритетное внимание вакцинации, включая бустерные дозы и группы риска.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве ранее призвала более богатые страны не предлагать бустерные дозы своему населению, а пожертвовать их более бедным странам, где уязвимые группы еще не были иммунизированы.

Клюге сказал, что он очень озабочен тем, как Омикрон продвигается к востоку европейского континента. По его словам, этот вариант нанесет гораздо больший ущерб странам с более низкими показателями вакцинации.

Он отметил, что в Дании уровень госпитализации от коронавируса был в шесть раз выше среди людей, которые не были вакцинированы по сравнению с теми, кто получил прививку.

Напомним, в начале января Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев COVID-19.