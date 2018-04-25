Половина жителей Литвы довольна ограничениями на торговлю алкоголя

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Немногим более половины жителей Литвы положительно оценивают ограничения торговли алкоголем, свидетельствует опрос.

Опрос, проведенный по заказу Департамента по контролю над оборотом наркотиков, табака и алкоголя, показал, что сокращение времени торговли положительно оценивает 51% респондентов, отрицательно – 39%. В 2018 году их было соответственно 48 и 47 процентов.

«Еще в 2018 году основная часть жителей Литвы одобряла сокращение времени торговли, повышение возрастного ценза до 20 лет, запрет на рекламу алкоголя, но количество довольных этими запретами продолжало расти», – сообщил департамент.

За год количество одобряющих повышение возрастного ценза до 20 лет выросло на 14 проц. пунктов до 67%, а в среднем одобряющих полный запрет рекламы алкоголя – на 5 пунктов до 62%, запрет рекламы в интернете – на 9 проц. пунктов до 60%, по телевидению – на 12 пунктов до 73%.

35% опрошенных жителей утверждают, что после ужесточения торговли алкоголем их окружающая среда улучшилась – снизился шум от точек торговли и по соседству.

В феврале опрос провела компания рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai, в нем приняла участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.