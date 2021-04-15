Положение на границе Украины и РФ напоминает ситуацию накануне захвата Крыма — А. Скайсгирите

Накаляющееся положение на российско-украинской границе вызывает беспокойство, поскольку напоминает положение перед вторжением России в Крым в 2014 году, заявила советник президента Литвы, глава группы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

«Еще месяц назад были определенные сигналы о том, что ситуация на украинско-российской границе накаляется, однако она не была такой, как на сегодняшний день. А на сегодняшний день мы отмечаем очень большое стягивание российской армии к границам Украины, чрезвычайно большое», – сказала А. Скайсгирите в четверг в интервью радиостанции LRT.

По ее словам, это вызывает беспокойство не только у Литвы, но и у США, других союзников по НАТО.

«Мы пристально следим за ситуацией, не скрывают, что с большим беспокойством мы отмечаем нечто похожее на то, что было в 2014 году, перед захватом Крыма Россией и перед началом военных действий в Донбассе», – сказала она.

Концентрация Российских вооруженных сил на украинской границе в последние дни вызывает беспокойство Запада.

На минувшей неделе Белый дом заявил, что сейчас российских военных на границе с Украиной дислоцировано больше, чем в какое-либо другое время с 2014 года, когда разразился конфликт с занятием Москвой Крымского полуострова.

Кремль заявил, что дислоцировал военных у своей западной границы для учений, якобы в качестве реакции на действия НАТО, представляющие угрозу.