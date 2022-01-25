Польша 25 января начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусь

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Строительство заграждения высотой более пяти метров начнется во вторник на польско-белорусской границе. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская, передает ТАСС.

«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Беларуси», — сказала она. «Подготовительные работы уже какое-то время ведутся, — добавила Михальская. — Завтра мы передаем территорию исполнителям».

Новое заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках. Контракт заключен на сумму 644 млн злотых (около $160 млн). Эти средства выделяются из бюджета страны. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.