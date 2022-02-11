Польша безвозмездно передаст Украине военное оборудование

Автор: Szczebrzeszynski — Сфотографировано загрузившим , Общественное достояние, Ссылка

Правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче вооруженным силам Украины военного оборудования. Об этом сообщила во вторник информационная служба польского правительства, передает ТАСС.

«Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику, — указано в сообщении. — Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине».

Как подчеркнули в правительстве, «решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии». «Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей», — констатировали польские власти.

Польша в начале прошлой недели информировала о готовности передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, комплексы ПЗРК, а также легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера.