Польша будет помогать Украине транспортировать товары в ЕС

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 апреля во время встречи в Кракове с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсудил, как защитить Украину от последствий российской агрессии, сообщает polskieradio.pl

Шмыгаль с Моравецким подписал меморандум об укреплении сотрудничества в железнодорожной сфере. Меморандум предусматривает создание совместной логистической сети двух стран. Это позволит значительно увеличить объем украинского экспорта по железнодорожным дорогам в ЕС и на мировые рынки через Европу.

Матеуш Моравецкий считает, что меморандум о сотрудничестве в сфере экспорта и импорта украинских товаров также пойдет на пользу Польше: «Польские и украинские компании выиграют от этого сотрудничества. Польские компании хотят участвовать в этой деятельности, которая также послужит обороне Украины, а также укрепит наш польский экономический потенциал».

Украинские морские порты были заблокированы ВМФ России в начале вторжения РФ в Украину — после 24 февраля. Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине.