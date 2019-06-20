Польша готова поставлять Украине 2 млрд кубометров газа в год

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

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Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединяет польскую и украинскую системы в Германовичах. Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Этот объем кажется небольшим, но когда украинцам понадобится экстренная помощь, то мы готовы ее оказать», — сказал Наимский.

При этом он отметил, что Польша хотела бы расширить интерконнектор, соединяющий польскую и украинскую газовые системы. «На польской стороне все готово, потому что это элемент модернизации национальной системы. На нашей стороне, в любом случае, мы построим свою часть. С украинской стороны нет решения. Мы ждем этого, и, возможно, новые власти в Украине будут готовы ускорить процесс», — отметил он.