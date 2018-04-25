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Польша готовит Германии «счет» за Вторую мировую

Фото pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Германии за последствия нападения на польскую территорию. Об этом он сказал в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном 1 сентября.

По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии являются «вопросом ответственности и морали».

Польский президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Она планирует представить свой окончательный доклад в ближайшее время.

«Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше», — отметил Дуда.

В частности, он указал на то, что почти шесть миллионов поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена.

При этом польский лидер отметил, что в настоящее время у Польши и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира».

«Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились», — заключил он.

В 2017 году комиссия по репарациям оценила нанесенный Германией ущерб в 48,8 миллиарда долларов. Однако менее чем через год в сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз.

В марте 2018 года эта сумма увеличилась до 850 миллиардов долларов. Вскоре сумму снизили на 300 миллиардов, а потом вновь решили пересмотреть.

Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба.

В 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, которое было призвано окончательно урегулировать вопросы компенсаций. Тогда Германия выплатила Польше 1,3 миллиарда евро.

korrespondent.net

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