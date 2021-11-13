Польша грозит закрыть сообщение с Беларусью

Польша может закрыть другие погранпереходы на границе с Беларусью и остановить железнодорожное движение. Об этом заявил в субботу, 13 ноября, в эфире радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону.

«Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», — сказал он.

Каминьский напомнил, что Беларусь является важным транзитным государством, в частности для транспортировки товаров из Китая.

«Закрытие перехода в Кузнице последовало после того, как непосредственно у этого КПП белорусы спровоцировали миграционную ситуацию, нелегальное пересечение границы. Это был первый предупредительный сигнал. Мы посылаем соответствующие сигналы. Они будут в полной изоляции — не только политической, но и экономической», — предупредил глава МВД Польши.

По данным МВД страны, в этом году количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы выросло в 370 раз и превысило 33 тысяч.

Как известно, 8 ноября резко обострилась ситуация на польско-белорусской границе. Тогда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч человек, желающих перебраться в ЕС. Группы мигрантов пытаются попасть в Польшу, чтобы добраться в Германию.