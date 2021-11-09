Польша и Беларусь стягивают военных к границе

Польша перебросила 12 тысяч военных к границе с Беларусью из-за попытки группы мигрантов попасть в страну, сообщает Минобороны Польши во вторник, 9 ноября.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что военные находятся в боевой готовности.
До этого Минобороны Польши опубликовало видео с белорусскими силовиками, направляющимися к лагерю мигрантов у пункта пропуска Кузница.
Польские пограничники за сутки зафиксировали 309 попыток прорыва границы из Беларуси.
Как известно, на белорусско-польской границе со вчерашнего дня находится группа примерно из 4 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть через Польшу в Германию.
Президент Польши Анджей Дуда винит власти Беларуси в миграционном кризисе. В Минске обвинения отвергают и никаких нарушений со стороны мигрантов не видят.
В тоже время, В Минске заявили, что Польша стягивает к границе технику с крупнокалиберным вооружением.korrespondent.net