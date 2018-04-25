Польша и США планируют подписать новое соглашение о военном сотрудничестве

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе запланированного 15 августа визита в Польшу подпишет новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщил руководитель кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, пишет ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

«Помпео подпишет в Варшаве соглашение о военном сотрудничестве между Польшей и США. Переговоры по этому соглашению недавно завершились. Это исполнение воли президентов Польши и США, выраженной в декларациях, подписанных обоими лидерами в прошлом году в Вашингтоне, об увеличении присутствия американской армии в Польше, в том числе командования 5-м корпусом», — рассказал Кшиштоф Щерский.

В Варшаве Майкл Помпео проведет встречи с руководством Польши, а также примет участие в мероприятиях по случаю 100-й годовщины Варшавской битвы 15 августа 1920 года.

В соответствии с новым польско-американским военным соглашением в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере тысяча американских военнослужащих и будет создан передовой элемент командования 5-го корпуса из Кентукки. На западе страны планируется создать Центр боевой подготовки, в городе Ласк разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец — подразделение спецназа США.

Польша и США обсуждают варианты усиления американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране «Форта Трамп». Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.