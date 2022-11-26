Польша и Украина будут взаимно признавать электронные водительские удостоверения и документы на транспортные средства

«Украинские водительские удостоверения и документы на транспортные средства будут признаваться в Польше в электронной версии, а соответственно польские в Украине. Мы думаем, что это хорошее начало, ведь все проекты в области цифровизации не реализуются по принципу все и сразу, а очень часто все начинается с прототипа, пилотной версии, которая позволит в определенных условиях проверить как все работает. Я думаю, что такое сотрудничество с Украиной, у которое очень большой опыт в области цифровизации, является хорошим направлением».

Напомним, что 22 августа в Киеве было подписано соглашение о взаимопонимании в сфере киберзащиты между Канцелярией премьер-министра Республики Польша и Министерством цифровой трансформации Украины, и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Соглашение направлено на развитие сотрудничества между Польшей и Украиной и проведение обменов информации в областях, связанных с новыми цифровыми технологиями и кибербезопасностью.