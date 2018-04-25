Польша будет достигать климатической нейтральности в своем собственном темпе.

После саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что ближайшие месяцы будут посвящены переговорам о Фонде справедливой трансформации, сообщает Польское радио. В фонде должно быть собрано 100 миллиардов евро, и его цель будет состоять в том, чтобы компенсировать отдельным странам и регионам ускоренный уход, например, от экономики, основанной на угле.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Польша исключена из принципа климатической нейтральности до 2050 года, что является «наилучшим возможным механизмамом» для реализации амбициозной климатической политики. Как сказал премьер-министр, позиция правительства увеличивает шансы Польши на получение реальных денег для энергетической трансформации.

То, что Польша освобождена от принципа климатической нейтральности означает, что страна будет достигать этой цели в своем собственном темпе, не устанавливая дату для нулевого баланса поглощения и выбросов парниковых газов.

Европейский совет вернется к теме климатической нейтральности на саммите в июне 2020 года.