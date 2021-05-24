Польша купит партию ударных дронов у Турции

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Власти Польши приняли решение о покупке у Турции 24 ударных беспилотника, вооруженных противотанковыми ракетами. Об этом сказал министр обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио, сообщает ТАСС .

«Это Bayraktar», – сказал он, пояснив, что это ударные БПЛА, «зарекомендовавшие себя в войнах на востоке» Европы и использовавшиеся на Ближнем Востоке.