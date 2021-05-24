Власти Польши приняли решение о покупке у Турции 24 ударных беспилотника, вооруженных противотанковыми ракетами. Об этом сказал министр обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио, сообщает ТАСС .
«Это Bayraktar», – сказал он, пояснив, что это ударные БПЛА, «зарекомендовавшие себя в войнах на востоке» Европы и использовавшиеся на Ближнем Востоке.
«В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора», – отметил Блащак.
По его словам, соглашение на покупку дронов будет подписано во время начинающегося в понедельник визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды.
«Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году», – сказал министр, подчеркнув, что в рамках контракта республика получит также «логистический и учебный пакет».korrespondent.net
“Польша купит партию ударных дронов у Турции”
Ту политику которую ведут Польша и прибалты, напоминают политику Германии перед второй мировой, когда пришёл к власти Гитлер . Постоянные провокационные заявления, молодежь растёт в атмосфере враждебности, не уверенности в завтрашнем дне. Может хватит вооружаться, пора подумать о мире?!