Польша меняет правила въезда в страну

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Власти Польши планируют со следующей недели ввести требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

«Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны», — сказал он.