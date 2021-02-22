Польша меняет правила въезда в страну

Власти Польши планируют со следующей недели ввести требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.
«Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны», — сказал он.
«Погранохрана говорит, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет», — отметил министр, подчеркнув, что тест будут проверять как на западной, так и на южной границах республики.
По его словам, в случае отсутствия теста въезжающий в республику гражданин отправится на 10-дневную изоляцию.
Вместе с тем, от карантина будут освобождаться те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий.
Напомним, на прошлой неделе в МОЗ Польши заявили, что проходят уже третью волну коронавируса.
Ранее стало известно, что в Польше около 10% всех инфицирований приходится на британский штамм COVID-19. Он является более заразным, чем обычный коронавирус. При этом первый случай этого штамма в Польше подтвердили 21 января.korrespondent.net