Польша может продать до 4 млн доз COVID-вакцин

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Власти Польши могут продать до 4 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19 Украине и странам Балкан. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 20 июля.

Указано, что Польша заказала 100 млн доз вакцин, но темпы вакцинации в стране замедлились. Теперь Варшава хочет избавиться от препаратов с коротким сроком годности. Однако страна не собирается продавать однодозовую вакцину Johnson&Johnson. Она наиболее проста в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Польша хочет продать препараты AstraZeneca, а также вакцины Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали другие страны. Всего о готовности покупать вакцины у Варшавы сообщили 26 государства, а общий спрос составляет 40 млн доз.

При этом утверждается, что Польша не будет зарабатывать деньги на продаже вакцин, поскольку это запрещено соглашением Еврокомиссии, которая вела переговоры о поставке в страны ЕС. Поэтому Польша будет перепродавать вакцины по цене, которую заплатила. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.

В Польше с конца декабря проведено более 32,8 млн прививок против COVID-19. Более 16,3 млн человек полностью вакцинированы.