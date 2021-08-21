Польша на границе с Беларусью создает лагеря для беженцев

Фото Пограничная служба Польши

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны, сообщил руководитель службы пограничной охраны Польши.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил он. Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.