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Польша начнет производство генетических тестов на коронавирус

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Польша начнет производство генетических тестов на коронавирус. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Польши.

Генетический тест был разработан Польской академий наук в Познани. 10 апреля Национальный институт гигиены признал его эффективность, сообщает Польское радио.

Доктор медицинских наук из Национального института гигиены Катаржина Панцер заявила, что тесты успешно прошли процесс валидации.

«Мы проверили чувствительность теста к ингибиторам, которые присутствуют в клинических образцах, а также его способность обнаруживать присутствие генетического материала вируса в тех же в клинических образцах», — отметила сотрудник Национального института гигиены.

Ожидается, что на следующей неделе будут произведены 150 тыс. генетических тестов на наличие коронавируса. Все они будут переданы Министерству здравоохранения Польши.

За последние сутки в Польше сделано более 10 тыс. тестов на коронавирус. В Минздраве рассчитывают, что в ближайшие дни мощности тестирования достигнут 20 тыс. исследований в день.

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