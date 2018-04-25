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Польша надеется на дислокацию военных США, но не за счет Германии

Photo by North Carolina National Guard on Foter.com / CC BY-ND

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что переговоры с Соединенными Штатами о дислокации американских военных идут по плану, однако у Варшавы нет цели добиваться дислокации дополнительного контингента за счет его сокращения в Германии.  

«Польша уже давно последовательно стремилась к тому, чтобы военное присутствие США на ее территории увеличилось. Добиться этой цели за счет сокращения американского контингента в Германии не входит в наши намерения», – сказал BNS польский премьер-министр.

«Переговоры по увеличению количества американских военных в Польше идут, как и планировалось, полагаю, что результат будет впечатляющим», – сказал польский премьер.

Год назад президенты США и Польши договорились о дислокации дополнительной тысячи военных в Польше, однако агентство Reuters недавно сообщало, что до сих пор не удалось договориться о том, где эти военные будут дислоцированы, каким будет их правовой статус, и какую часть проекта должна будет финансировать Польша. 

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить на 9,5 тыс. военных американский контингент в Германии, насчитывающий 34,5 тыс. военных. Это поощрило слухи о том, что часть военных может быть дислоцирована в Польше. 

М. Моравецкий ответил на вопросы BNS в письменной форме после встречи премьеров Литвы и Польши, состоявшейся на границе, где было объявлено об отмене пограничного контроля. Возможностей для живого интервью не было по причине коронавируса и напряженной предвыборной кампании в Польше. 

– Премьер-министр, вы пятницу вы вместе с премьером Саулюсом Сквярнялисом вновь открыли границы Литвы и Польши.  Каковы ваши ожидания – какое влияние это окажет на экономическое сотрудничество, на контакты людей? 

– Мы возвращаемся к нашему прекрасному повседневному сотрудничеству в большинстве сфер. Сотрудничество означает торговлю, взаимные визиты, потоки туристов. Мы возвращаемся к обычному жизненному ритму. Президент Лех Качиньский и президент Валдас Адамкус показали хороший пример того, как Польша и Литва могут добиться большего. И это происходит.  

– В марте сотни граждан Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда ваше правительство отказалось пропускать их для возвращения домой через Польшу на легковых автомобилях, для доставки литовцев были организованы специальные паромы. Некоторые критики в Литве назвали это унизительным. Вы поступите также, если придет вторая волна коронавируса? 

– Мы действительно закрыли границы из-за коронавируса. Мы не могли допустить ввоз в Польшу большего количества случаев вируса. Положение требовало очень быстрых и решительных шагов. Я представляю, что некоторым людям было трудно вернуться домой. Однако в случаи (COVID-19) в Европе исчислялись тысячами. 

Литовцы, не успевшие своевременно пересечь границу, были направлены в колонны, сопровождены полицией, чтобы могли избежать обязательного карантина в Польше и вернуться на родину. За последние несколько месяцев мы несколько раз общались с премьером Сквярнялисом, пытаясь слаженно решать встающие задачи.

Надеемся, что вторая волна коронавируса, если она будет, то пройдет легче. Сейчас наши страны достаточно подготовлены к борьбе с ней. Позитивная практика, меры защиты общественного здоровья, внимание Европы к звеньям обеспечения может помочь снизить общее количество случаев заражения.  

– Посол США недавно сообщила, что продолжаются переговоры о повышении военного присутствия США в Польше. Включает ли это повышение сотни или тысячи дополнительных военных?  Идет ли речь о создании «Базы Трампа»?

– Польша уже давно и последовательно стремилась к тому, чтобы военное присутствие США на нашей территории было повышено. Добиться этой цели за счет сокращения американского контингента в Германии не входит в наши намерения. Восточное крыло Североатлантического альянса является значимым компонентом для трансатлантического сообщества. Мы убеждены, что поддержание прочных связей отвечает интересам не только Польши, но и всей Европы, включая Германию. Переговоры по увеличению количества американских военных в Польше идут, как и планировалось, полагаю, что результат будет впечатляющим

 – Будете ли вы добиваться того, чтобы американские военные были дислоцированы рядом с коридором в Сувалках?

– Безопасность нашего региона всегда было большим приоритетом для нас. Мы можем добиться этой цели в сотрудничестве с НАТО. Нам приятно, что наши действия способствуют укреплению восточного крыла НАТО, обеспечению безопасности не только наших граждан, но и укреплению региональной солидарности. Солидарности, которая является вехой создания альянсов будущего и честных международных отношений. 

– Польская нефтекомпания PKN Orlen планирует приобрести нефтекомпанию Lotus, однако это вызвало возражение Еврокомиссии. Какое влияние эта сделка может оказать на нефтеперарабатывающий комплекс, который принадлежит Orlen в Литве?

– Объединение Orlen и Lotos является необходимым стимулом не только для будущего бизнеса объединяемых компаний, но и для энергетической безопасности Литвы и Польши. Это послужит интересам, как розничных клиентов, так и общества. Сейчас нам как никогда ранее требуются инвестиции, ориентированные на рост, консолидированный игрок сможет сделать больше. 

– В каких сферах вы видите возможности для улучшения двухстороннего сотрудничества? 

– Я твердо убежден в том, что наше сотрудничество также имеет прекрасные перспективы в Евросоюзе в вопросах развития торгово-экономических, культурных и прочих связей. Это было бы невозможно, без такого хорошего сотрудничества с премьером Саулюсом Сквернялисом, без сотрудничества президента Гитанаса Науседы с нашим президентом Анджеем Дудой. 

– Чего Польша ожидает от Фонда восстановления ЕС? Какие меры вы склоны считать совершенно неприемлемыми? Стремитесь ли вы к общей коалиции государств Вышеградской группы с Балтийскими странами?

– Польша выступает за амбициозные меры и быструю их реализацию, чтобы были восстановлены экономики государств-членов, чтобы мы стали на путь активного роста и повышался иммунитет экономики. Пришло время принимать жизненно важные действия. За историю нашей европейской интеграции потребность в решимости Европы еще не никогда не была такой высокой. Нынешний кризис является важной поворотной точкой в истории сообщества. Сегодня нам на самом деле требуется поощрить экономический рост, и я попытаюсь убедить своих коллег из Вышеградского квартета и Балтийских стран в том, что это может создать сильный стимул для инвестиций в нашем регионе. 

– В пятницу литовский премьер сказал, что его правительство обратиться в суд ЕС по поводу новых транспортных правил, которые предусматривают обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь недель, и выразил надежду на то, что Польша присоединиться к жалобе. Обратитесь ли вы в суд ЕС, если Пакет мобильности будет окончательно утвержден?  

– Конечно,  надеюсь, что все лидеры Восточной и Западной Европы смогут продемонстрировать единство и интересы по этому вопросу. Новые правила привели бы к снижению конкуренции, правовой неопределенности, а также повысили бы негативное влияние транспортного сектора на окружающую среду. Особенно в связи с последствиями пандемии мы не должны брать обязательства по исключению польских и балтийских транспортных компаний из общего рынка. Решения, предусмотренные в этом проекте, вредоносны для рынка не только по причине протекционистских мер. 

– В пятницу вы заявили, что всеми силами поддерживаете позицию Литвы по Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Балтийские страны пока не пришли к общей позиции по эмбарго на электроэнергию с этой станции. Какова позиция Польши? Рассмотрите ли вы планы отказаться от морского кабеля, если видите риск того, что энергия с БелАЭС может попадать на общий рынок? 

–  Для наших стран энергетика является существенной сферой, поэтому подход Литвы и Польши в этом вопросе схож. Мы понимаем и поддерживаем обоснованные опасения литовцев по строительству БелАЭС в Островце. Однако мы не должны забывать и об экономическом, политическом сотрудничестве с Беларусью, жизненно важном для обеих стран. 

– Восемнадцатого июня планируется видео-конференция стран Восточного партнерства ЕС. На какой результат вы надеетесь? Актуальна ли еще эта проблема?  

– В прошлом году мы отмечали 10-летие Восточного партнерства. Через правительственные программы и деятельность неправительственных организаций Польша поддерживает страны Восточного партнерства, идущие по пути развития. Мы продолжаем свои усилия по укреплению демократического управления, гражданского общества, уважения к правам и основным свободам человека, а также к экономическим реформам, которые призваны укрепить их интеграцию с ЕС и с государствами-членами блока.  

– В последние годы Польша и Балтийские страны не раз критиковали Россию за попытки фальсифицировать историю, принизить преступления советских властей. Действуют ли заявления России об истории на ее нынешнюю политику и как?

– Мы обязаны не допустить того, чтобы сложилось положение, при котором палач изображался бы в качестве жертвы. Пакт Молотова-Риббентропа предоставляет прямые доказательства того, как готовились к агрессии против Польши, к разделу влияния, а также оккупации ваших Балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии. По этой причине миллионы граждан испытали массовые репрессии. В наши дни россияне продолжают испытывать нашу европейскую солидарность, о чем свидетельствуют и другие действия России, такие как вторжения в воздушное пространство и в морские территории.  

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