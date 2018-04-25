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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток — 2»

Фото lrv.lt

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow) оштрафовало российский «Газпром» на 213 млн злотых (около 50 млн евро), говорится в заявлении антимонопольного ведомства. Об этом сообщает РБК.

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток — 2». В ноябре 2019 года «за упорный и необоснованный отказ» предоставить запрошенные документы относительно участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2» на 172 млн злотых (около 40 млн евро) была оштрафована французская компания Engie. Тогда в UOKiK назвали штраф самым большим в своей истории, однако от «Газпрома» потребовали уплаты даже большей суммы.

«Несмотря на юридическую обязанность сотрудничать с председателем UOKiK, компания не предоставила необходимую информацию даже после возбуждения в мае дела в связи с отсутствием сотрудничества, которое должно было стать для компании предупредительным сигналом. На мой взгляд, это было умышленное действие, целью которого было помешать проведению разбирательства. В связи с этим было принято решение наложить на «Газпром» штраф в размере почти 213 млн золотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 млн евро», — заявил глава UOKiK Томаш Хрустны.

В сообщении UOKiK отмечается, что «Газпром» не собирался передавать Польше запрошенные договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Доказательством этого польский регулятор считает тот факт, что «Газпром» не обращался с соответствующим запросом в Минэнерго России.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что польское законодательство обязывает компании из других стран сотрудничать с UOKiK, в том числе предоставлять по его запросам необходимую информацию и документы. Подписание «Газпромом», Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall соглашения о финансировании строительства «Северного потока — 2» в UOKiK считают нарушением предусмотренного законом порядка. В связи с этим ведомством были предъявлены претензии всем шести компаниям. В UOKiK заверили, что Uniper, OMV, Shell и Wintershall сотрудничают с ведомством, в том числе передают запрашиваемые у них документы и информацию.

Как сообщает ТАСС, «Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры «Газпрома» по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

belta.by

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