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Польша намерена без поддержки ЕС справиться с возведением забора на границе с Беларусью

Фото www.premier.gov.pl

Власти Польши не нуждаются в помощи европейских структур в деле строительства ограждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

«Мы сами справимся с ограждением. Нет необходимости в запуске какой-то особенной помощи, — сказал Моравецкий на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли Польша запрашивать выделение европейских средств на строительство заграждения. — Конечно, если будут такие средства, то мы их используем, но мы не будем ждать никакого ответа».

По словам премьер-министра, работы по строительству ограждения начнутся в ближайшие дни. «Они продлятся несколько недель. Сначала мы укрепим участок, который легче всего нелегально перейти и сложно охранять. Это около 180-190 км», — указал он, подчеркнув, что позднее планируется дополнительно укрепить участок границы, проходящий по реке Буг.

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Стоимость строительства нового ограждения властями Польши пока не озвучивалась. Моравецкий заявил, что республика не будет жалеть средств на укрепление безопасности своих границ.

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