Польша направила дипломатическую ноту 50 странам о военных репарациях от Германии

«Мы даем Германии время для принятия решения, поскольку это неизменное решение, это не какое-то внутреннее решение Польши, имеющее связь с предвыборной кампанией. Это решение Польши. Наши действия будут последовательны в этом деле. На сегодняшний день мы проводим работу на информационном и дипломатическом уровне. Если это не принесет результат, то мы тогда предпримем действия юридического характера».

Аркадиуш Мулярчик добавил, что вопрос о репарациях для Польши также важен в связи с продолжающимися дискуссиями о привлечении к ответственности Россию за войну в Украине:

«Мы убеждены в том, что решение польского правительства будет основой для открытой дискуссии на тему соблюдения международного права и соблюдения прав человека Германией, но также и для более широкого вопроса о репарациях. Особенно это важно сейчас, когда продолжается вооруженная агрессия России против Украины. Сейчас так много говорится о том, что РФ должна будет заплатить за разрушение Украины, мы считаем, что также и Германия должна заплатить Польше за разрушения во время Второй мировой войны».

Аркадиуш Муларчик также объявил, что в начале декабря он отправится в Германию для обсуждения вопроса о военных репарациях.