Польша назвала 2021 год в честь Группы Ладоша за их помощь евреям

Польский Сейм установил, что 2021 год будет годом Группы Ладоша, чтобы увековечить усилия польских дипломатов и их соратников.
Резолюцию об установлении 2021 года годом Группы Ладоша поддержали 446 депутатов, двое были против, один воздержался.
Группа Лодоша была польско-еврейской организацией во время Второй мировой войны. Она занималась массовой подделкой документов в попытке спасти евреев из нацистских лагерей смерти. Она была сосредоточена в польском консульстве в Берне, Швейцария. Возглавляемая Александром Ладошем, послом Польши в Швейцарии во время войны, группа состояла из польских дипломатов и еврейских активистов.
Она подделывала латиноамериканские, преимущественно парагвайские паспорта. Затем они контрабандой ввозились в оккупированную нацистами Польшу. Их усилия десятилетиями оставались неизвестными широкой публике.
В прошлом году Польша получила доступ к так называемому архиву Eiss. Он пролил новый свет на масштаб работы группы. В декабре 2019 года в Варшавском Институте Пилецкого был представлен список имен 3262 владельцев паспортов, выданных Группой Лодоша. Однако, по оценкам, от 5000 до 7000 имен получателей паспортов остаются неизвестными.024.by