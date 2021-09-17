Польша назвала сроки отказа от российского газа

При этом Польша намерена увеличивать потребление газа. «Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого», — сказал Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать «весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России».

Напомним, 4 мая 2020 года в Польше дали старт строительству Baltic Pipe. Недавно у Польши с Данией был спор вокруг строительста газопровода, но летом его удалось решить.

Проект Baltic Pipe предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство Польша планировала до 1 октября 2022 года.

Стоимость проекта составляет более 1,5 млрд евро, из которых почти 267 млн составляют средства Еврокомиссии.