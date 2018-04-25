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Польша обвинила Netflix в «переписывании истории»

By Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki — Exposé premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie, CC BY 2.0, Link

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил создателей документального сериала Netflix «Дьявол по соседству» в «переписывании истории» из-за показа карты с концлагерями в современных границах страны.

Об этом говорится в письме директору Netflix, которое опубликовано на странице польского премьер-министра в Facebook.

Сериал повествует об Иване Демьянюке — автомеханике украинского происхождения, который стал охранником нацистских лагерей в Польше.

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Моравецкий заявил, что такая карта «вводит зрителей в заблуждение, будто Польша несет ответственность за произошедшие преступления во время нацистской оккупации». Он выразил уверенность, что создатели сериала «непреднамеренно» допустили ошибку и призвал главу Netflix исправить ее, используя точную карту Европы 1942 года.

Представитель Netflix сказал Reuters, что в сервисе знают о проблеме с картой и «в срочном порядке» над этим работают.

В январе 2018 года Сейм Польши принял закон об уголовной ответственности за утверждение, что поляки причастны к Холокосту. Спустя пять месяцев это закон отменили после критики со стороны Израиля, передает канал «Дождь»

NEWSru.com

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