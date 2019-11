Польша обвинила Netflix в «переписывании истории»

Моравецкий заявил, что такая карта «вводит зрителей в заблуждение, будто Польша несет ответственность за произошедшие преступления во время нацистской оккупации». Он выразил уверенность, что создатели сериала «непреднамеренно» допустили ошибку и призвал главу Netflix исправить ее, используя точную карту Европы 1942 года.

Представитель Netflix сказал Reuters, что в сервисе знают о проблеме с картой и «в срочном порядке» над этим работают.

В январе 2018 года Сейм Польши принял закон об уголовной ответственности за утверждение, что поляки причастны к Холокосту. Спустя пять месяцев это закон отменили после критики со стороны Израиля, передает канал «Дождь»

Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki has pressed Netflix to make changes to a documentary about Nazi death camp guard. More here: https://t.co/fnShwZE8Pj pic.twitter.com/J8auntQ81f