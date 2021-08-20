Польша обвинила власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса на границе

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Ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами спровоцировали власти Беларуси. Об этом заявил в четверг в вечерней программе телеканала польского телеканала TVN24 заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС.

«Миграция на польских границах — это по сути политическая операция Александра Лукашенко», — утверждал он. «Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который таким образом пытается спровоцировать кризис», — добавил Пшидач.

По его словам, польскую границу можно пересечь только в установленных местах, имея на руках соответствующие документы. «Попытка попасть в Польшу через зеленую границу — плохой путь», — отметил Пшидач.