Польша обвинила власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса на границе

Ситуацию с кочующими на польско-белорусской границе беженцами спровоцировали власти Беларуси. Об этом заявил в четверг в вечерней программе телеканала польского телеканала TVN24 заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС.
«Миграция на польских границах — это по сути политическая операция Александра Лукашенко», — утверждал он. «Не может быть согласия на то, чтобы цинично использовать этих людей в качестве живого щита, как инструмент политического давления на Польшу. Эти мигранты были отправлены Александром Лукашенко, который таким образом пытается спровоцировать кризис», — добавил Пшидач.
По его словам, польскую границу можно пересечь только в установленных местах, имея на руках соответствующие документы. «Попытка попасть в Польшу через зеленую границу — плохой путь», — отметил Пшидач.
«По этому поводу состоялся разговор заместителя министра внутренних дел с его коллегой из Минска, в котором мы четко изложили свое видение ситуации. Мы считаем это провокацией со стороны белорусских служб и ожидаем изменения в этой политики», — рассказал Пшидач.
Большая группа мигрантов кочует на польско-белорусской границе под охраной силовых структур двух стран уже 11 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу. Сейчас они находятся недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии.
Ситуация на границе
Согласно данным МВД Польши, с начала августа на польско-белорусской границе было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в Польшу. Пограничная охрана предотвратила 1 342 попытки пересечения границы. 758 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.