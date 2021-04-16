Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

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Власти Польши объявили трех дипломатов РФ персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг польский МИД.

«15 апреля 2021 года в МИД был вызван посол Российской Федерации в Республике Польша. Послу была вручена дипломатическая нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», — отмечается в сообщении.

По утверждению польского МИД, «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также якобы «действия во вред Республике Польша».

«Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, которые касаются политики в отношении России. Совместно принятые, согласованные союзнические решения — это самый правильный ответ на недружественные действия РФ», — говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Владимир Александров подтвердил корреспонденту ТАСС информацию о вызове посла РФ в Польше Сергея Андреева в МИД. Посольство эту ситуацию пока не комментирует.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть «представители российских разведывательных служб».