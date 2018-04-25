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Польша определила места дислокации новых подразделений США

Фото из открытых источников

Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщает Польское радио.

«Мы разговаривали об очередном месте дислокации американских войск – шесть уже согласованы, мы говорили о седьмом. Итак, у нас несколько больше времени, чтобы сделать выводы», – сказал Блащак, комментируя информацию о решении Трампа отложить визит в Польшу из-за урагана Дориан, который надвигается на Флориду.

В свою очередь Болтон назвал Польшу прекрасным партнером для США в оборонной сфере и членом НАТО.

Польша назначает более 2% ВВП на оборону и более 20% военного бюджета на инвестиции. Они решили приобрести у нас замечательные и современные системы вооружения, в том числе истребители F-35. Мы считаем, что это важно для лучшего сотрудничества всех натовских сил – отметил Джон Болтон.

Напомним, власти Польши договорились об увеличении численности американского контингента на территории страны – до 6 тысяч человек.

korrespondent.net

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