Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля

Автор: Frank Vincentz — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10252378

Польские власти продлили срок действия решения о временном закрытии границ. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы сохраняем закрытие границ, санитарный контроль на границе и карантин для приезжающих в страну. Это же касается международного воздушного и железнодорожного транспорта», — отметил Моравецкий, передает Польское радио.

Впервые о закрытии границ на 10 дней Польша объявила 14 марта. Иностранцев в страну не пускали, любой прибывающий гражданин Польши обязан был провести 14 дней на карантине.