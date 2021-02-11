Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca

Фото Администрации Президента Украины

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину», — сказал Домбровскис.