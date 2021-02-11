Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцин AstraZeneca

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину», — сказал Домбровскис.
Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте.
Также власти Польши заявляли, что передадут Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.