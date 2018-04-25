Польша планирует открыть границы 15 июня

Автор: Frank Vincentz — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10252378

Власти Польши могут принять решение об открытии границ с 15 июня.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на сообщения СМИ Польши, страна может открыть границы уже 15 июня.

Об этом заявила вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич, отметив, что ряд европейских стран планирует открыть свои границы 15 июня, Польша также намерена следовать этому плану. По её словам, «если ситуация будет развиваться темпами, не более быстрыми чем сейчас, после 15 июня возможно открытие границ».

Напомним, польские границы закрылись 13 марта из-за эпидемии коронавируса.