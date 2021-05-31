Польша планирует упростить трудоустройство иностранцев

«Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук, чтобы работать не только в таких отраслях, как торговля и строительные услуги, но и в других сферах, таких как IT», — сказала она. — Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы».

Отмечается, что национальный план реконструкции трудового законодательства включает, среди прочего, содействие трудоустройству иностранцев, что должно заполнить дефицит на польском рынке труда.

Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить формальности.

Кроме того, процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Одновременно идет работа над новой миграционной политикой страны.