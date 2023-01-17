Польша попросила сенаторов США поддержать усилия по вопросу репараций от Германии

«Это направлено в отраслевой комитет, конгрессменам, которые интересуются международной политикой. Я думаю, что данная тема может быть интересной для них. Для нас сейчас наиболее важно донести информацию к лицам, принимающим решения в Америке, они должны ознакомится с темой, с нашим отчетом. Позже, спустя время, мы приступим к более серьезным разговорам».

В коммюнике МИДа РП говорится, что многие страны, пострадавшие после окончания Второй мировой войны, получили гораздо большую компенсацию за свои потери, чем Польша, которая понесла значительный ущерб от своего западного соседа.

Напомним, в октябре прошлого года польское правительство направило дипломатическую ноту немецким властям. В нем была изложена позиция Польши и описан объем требований. Сенаторам США будет направлен доклад с описанием потерь, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны, который в денежном эквиваленте оценивается в более 6 трлн 200 млрд злотых (около 1 трлн 405 млрд евро).

Это еще одна дипломатическая инициатива, предпринятая Польшей. Письма уже направлены, в частности, в ЮНЕСКО, Совет Европы и ООН, а также в отдельные комитеты Конгресса США.