Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

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Польша намерена построить на границе с Беларусью забор из закрученной колючей проволоки. Об этом заявил в понедельник на брифинге министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщает ТАСС.

«Решение об укреплении границы основывается на строительстве забора, который будет установлен вдоль военной проволоки», — сказал он.

«Уже на этой неделе начнутся работы по строительству стены. Ее высота будет 2,5 метра. Она будет создана из закрученной проволоки, уложенной одна на другую», — рассказал Блащак. «Это будет солидное ограждение», — добавил он, не раскрыв стоимость проекта и его масштабов.