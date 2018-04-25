Польша претендует на статус крупнейшего в ЕС экспортера яхт

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Польша может похвастаться почти тысячей судоверфей, которыми владеют в основном семейные компании.

В последние годы страна стала идеальным местом для больших игроков в морской индустрии. Такие компании, как французская Jeanneau-Beneteau («Жанно-Бенето»), американская Brunswick Mercury Marine («Брансуик Меркьюри Марин») и британская Parker («Паркер») переместили своё производство именно сюда.

Директор Parker Poland Филип Скотт говорит, что иностранные компании ценят польские судоверфи за их хорошо построенные и спроектированные корабли. Однако есть обратная сторона медали – нехватка персонала.

Нехватка рабочих вызвана не только растущим количеством заказов. Сказывается и массовый выезд польских профессионалов на заработки в более состоятельные страны ЕС.

Польские производители всё чаще переквалифицируются на создание больших судов длиной более 10 метров. Сюда входят роскошные яхты и катамараны.

Продукцию местных судоверфей покупают известные главы компаний, звёзды и спортсмены. Например, недавно испанский теннисист Рафаэль Надаль приобрёл в Польше катамаран.

В последние годы Польша пыталась выйти в лидеры в сфере строительства судов. В настоящее время на страну приходится 60% всего экспорта яхт Евросоюза.