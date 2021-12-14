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Польша приобретет четыре вертолета Black Hawk для войск специального назначения

Photo by cliff1066™ on Foter.com / CC BY

Вооруженные силы Польши в среду подпишут соглашение с авиазаводом в городе Мелец на поставку четырех вертолетов Black Hawk для войск специального назначения республики. Об этом польское оборонное ведомство сообщило во вторник на своем официальном сайте, сообшаеи ТАСС.

Соглашение «касается приобретения четырех вертолетов для специальных операций, а также пакета материально-технического обеспечения и обучения», сообщает Минобороны. «Приобретение вертолетов связано с необходимостью дальнейшего развития войск специального назначения», — уточняет ведомство.

Как напомнило Минобороны Польши, это уже второй заказ вертолетов класса S-70i для спецназа. В январе 2019 года был подписан первый такой контракт. В декабре 2019 года польской армии передано четыре вертолета для авиационных спецопераций.

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В 2016 году Польша отказалась от контракта с Airbus Helicopters на поставки 50 вертолетов Caracal в разных версиях.

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