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Польша привлечет военных для борьбы с коронавирусом

Фото из открытых источников

В Польше планируют привлечь армию для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны страны.

Отмечается, что военные будут участвовать в профилактических мероприятиях, проверках на границах страны, а также для помощи гражданским властям в пунктах пропуска. 

«Войска территориальной обороны участвуют в профилактических мероприятиях, проведении проверок на государственной границе, а также помогают гражданской администрации в организованных пунктах пропуска», — написали в польском Минобороны.  

Еще сообщается, что в 14 аэропортах военные помогают проводить измерение температуры, сбор и сортировку карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу. 

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Кроме того, заявлено о 1,1 тысячи военнослужащих с медицинской квалификацией, готовых помочь в борьбе с инфекцией. 

Напомним, в Польше отметили скачок заболеваемости  коронавирусом COVID 19. По последним данным, инфицированы 44 человека. Ранее сообщалось, что в Польше все учебные учреждения закроют на карантин в связи с пандемией коронавируса.

korrespondent.net

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