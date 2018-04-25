Польша привлечет военных для борьбы с коронавирусом

В Польше планируют привлечь армию для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны страны.
Отмечается, что военные будут участвовать в профилактических мероприятиях, проверках на границах страны, а также для помощи гражданским властям в пунктах пропуска.
«Войска территориальной обороны участвуют в профилактических мероприятиях, проведении проверок на государственной границе, а также помогают гражданской администрации в организованных пунктах пропуска», — написали в польском Минобороны.
Еще сообщается, что в 14 аэропортах военные помогают проводить измерение температуры, сбор и сортировку карт локализации пассажиров, прибывающих в Польшу.
Кроме того, заявлено о 1,1 тысячи военнослужащих с медицинской квалификацией, готовых помочь в борьбе с инфекцией.
Напомним, в Польше отметили скачок заболеваемости коронавирусом COVID 19. По последним данным, инфицированы 44 человека. Ранее сообщалось, что в Польше все учебные учреждения закроют на карантин в связи с пандемией коронавируса.korrespondent.net
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