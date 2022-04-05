Польша призвала ввести «культурные» санкции против России

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Вице-премьер-министр Польши Петр Глиньски призвал убрать русскую классическую и современную культуры из общественного пространства. Он настаивает на введении культурных санкций против РФ из-за войны в Украине

Об этом политик заявил в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

«Для российского балета сейчас не время, не говоря уже о хоре Александрова. Ныне не сезон для Чехова или даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из публичного пространства», – заявил Глиньски.

При этом он отметил значительный вклад РФ в культуру, но считает, что культура должна столкнуться с препятствиями в популяризации.

Стоит отметить, что Глиньски принимает участие в заседании Совета ЕС по образованию, молодежи, культуре и спорт. По его мнению, необходимо усилить деятельность всех стран-членов ЕС по поддержке украинцев, а также установить санкции в сфере культуры в отношениях с РФ. В связи с этим Министерство культуры и национального наследия Польши призвало предпринять конкретные действия, в частности приостановить государственные культурные связи с Москвой, и прочее.