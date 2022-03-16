Польша призывает отправить в Украину миротворцев

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Для прекращения боевых действий в Украину следует отправить миротворцев НАТО. С таким предложением выступил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский на брифинге по итогам переговоров в Киеве во вторник, 15 марта.

«Считаю, что нужна миротворческого миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», — сказал политик.

В свою очередь в Офисе президента после переговоров лидеров Польши, Чехии, Словении и Украины в Киеве сообщили, что в ходе встречи обсуждались вопросы гарантий безопасности для нашего государства, усиление санкционной политики против России, а также перспективы членства Украины в Европейском Союзе.