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TOP,Новости,Приграничье,Соседи

Польша продлила контроль внутренних границ, напоминает СОГГЛ

Автор: Frank Vincentz — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10252378

Польша до 12 июня продлила контроль внутренних границ Евросоюза (ЕС) с Литвой, Германией, Чехией и Словакией.

«Это означает, что польские пограничники по-прежнему будут проверять личные документы прибывающих в их страну, а тем, кто едет в Польшу, придется соблюдать действующие внутри страны запреты и ограничения», — говорится в сообщении Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Транзит иностранцев через территорию Польши по-прежнему будет запрещен.

Исключение распространяется только на водителей грузовых коммерческих рейсов и их транспортные средства.

СОГГЛ напоминает, что с 11 мая из Литвы в Польшу можно ехать по работе, бизнесу или учебе. К таким лицам не применяется требование 14-дневной изоляции.

Польским пограничникам нужно предъявить документы, подтверждающие причины поездки.

Окончательное решение о разрешении на въезд в Польшу принимают польские пограничники.

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