Польша продолжает фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию страны

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Польские пограничники и представители других охраняющих границу силовых структур продолжают фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию Польши из Беларуси, в том числе силовыми методами. О новых случаях штурма границы информировали в четверг в Twitter польская погранохрана и министерство обороны республики, передает ТАСС.

«Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и атакуют наших солдат и сотрудников», — сообщило оборонное ведомство.

Как информировала погранохрана Польши, всего 8 декабря были зафиксированы 80 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью. По итогам 7 декабря сообщалось о 51 такой попытке, 6 декабря их было 116. «На участке, охраняемом отделениями в Дубиче-Церкевне и Черемхе, две группы силой форсировали границу», — указали пограничники.